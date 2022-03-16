UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray'a konuk olacak Barcelona, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Barcelona, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Nef Stadı'nda teknik direktör Xavi Hernandez yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda denge çalışması gerçekleştiren oyuncular, takım halinde top kapma ve pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray maçının taktik çalışması üzerinde durulduğu bildirildi.

Galatasaray ile Barcelona arasında Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.45'te başlayacak.