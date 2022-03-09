Porto 0-1 Lyon (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmasında Lyon, deplasmanda Porto'yu 1-0 mağlup etti ve avantajı kaptı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 59. dakikada Paqueta kaydetti.
Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2022- 22:50 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022- 23:05
Dragao Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Lyon'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 59. dakikada Paqueta kaydetti.
Porto'nun 90+5. dakikada Mbemba ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından Lyon, rövanş öncesinde avantajlı duruma geçmiş oldu.
Bu eşleşmenin rövanşı, 17 Mart Perşembe günü Fransa'da oynanacak.