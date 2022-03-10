Sevilla - West Ham United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sevilla - West Ham United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turu ilk maçında Sevilla ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Peki, Sevilla - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sevilla - West Ham United maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 10.03.2022- 10:45