Sevilla 1-0 West Ham United (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla, evinde ağırladığı West Ham United'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golü 60. dakikada Munir El Haddadi kaydetti.
Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 10.03.2022- 23:17
Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan karşılaşmayı Sevilla 1-0'lık skorla kazandı.
İspanyol ekibine galibiyeti getiren golü 60. dakikada Munir El Haddadi kaydetti.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 17 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.