Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nin play-off turunda rövanş karşılaşmaları oynandı. 17 Şubat tarihinde oynanan ilk maçların ardından dün gece oynanan 8 maçın ardından son 16 turuna yükselen 8 takım da belli oldu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. sırada bitirerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden takımlardan RB Leipzig, Porto, Barcelona, Atalanta ile Sevilla tur atlamayı başarırken; Borussia Dortmund, Sheriff ve Zenit kupaya veda etti.

TOPLAM 53 GOL ATILDI

Almanya'da oynanan ilk maçta Dortmund'u 4-2 yenen İskoç ekibi Rangers, sahasında 2-2 biten maç sonrası tur atlarken, karşılaşma bu turdaki en gollü eşleşme olarak dikkat çekti. İspanyol devi Barcelona ise 1-1 biten ilk maçın ardından İtalya'da Napoli'yi gol düellosuna sahne olan maçta 4-2 mağlup ederek üst tura adını yazdırdı. Dikkat çeken bir başka eşleşmede ilk maçta sahadan 2-1 galip ayrılan Porto, rövanş maçında Lazio ile 2-2 berabere kalarak tur atlayan ekip oldu. Sporting Braga, ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Sheriff'e karşı evinde 2-0 galip gelerek maçı uzatmalara taşıdı. Portekiz ekibi penaltı atışları sonrası tur atlayan son takım oldu.

KURA ÇEKİMİ BUGÜN

Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 12 puanla lider tamamladığı için turnuvaya son 16 turundan devam edecek. Bugün yapılacak kura çekimi sonrası son 16 turunda eşleşmeler belli olacak.

Play-off turunda alınan sonuçlar şöyle:



Dinamo Zagreb: 1 - Sevilla: 0 (ilk maç 1-3)

Real Sociedad: 1 - RB Leipzig: 3 (ilk maç 2-2)

Olympiakos: 0 - Atalanta: 3 (ilk maç 1-2)

Lazio: 2 - Porto: 2 (ilk maç 1-2)

Napoli: 2 - Barcelona: 4 (ilk maç 1-1)

Real Betis: 0 - Zenit: 0 (ilk maç 3-2)

Rangers: 2 - B.Dortmund: 2 (ilk maç 4-2)

Sporting Braga: 2 - Sheriff: 0 (pen. 3-2) (ilk maç 0-2)

