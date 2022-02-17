UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turu ilk maçında Barcelona ile Napoli karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
BARCELONA - NAPOLI MAÇI 11'LERİ
Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Pique, Garcia, Alba; De Jong, Nico, Pedri; Ferran Torres, Aubameyang, Adama Traore
Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus, Anguissa, Fabian, Eljif Elmas, Zielinski, Insigne, Osimhen
BARCELONA - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Barcelona - Napoli maçı 17 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor