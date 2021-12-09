10 Aralık 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

Ferencvaros - Bayer Leverkusen maçı canlı anlatım (Leverkusen maçı canlı izle)

Ferencvaros - Bayer Leverkusen | CANLI
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 Giriş Tarihi: 09.12.2021

UEFA Avrupa Ligi G Grubu son haftasında Ferencvaros ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor. Ferencvaros - Bayer Leverkusen maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. G grubu son hafta mücadelesinde Ferencvaros ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşıyor. Ferencvaros - Bayer Leverkusen maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 23:00'te başlayan Ferencvaros - Bayer Leverkusen maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

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