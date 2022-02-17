UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sheriff sahasında Braga'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sheriff - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turu ilk maçında Sheriff ile Braga karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sheriff - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SHERIFF - BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sheriff - Braga maçı 17 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

SHERIFF - BRAGA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sheriff: Athanasiadis; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Thill, Addo; Traore, Kolovos, Bruno; Yansane

Braga: Matheus; Rodrigues, P. Oliveira, Leite; Fabiano, Musrati, A. Horta, Gomes; Medeiros, R. Horta; Ruiz