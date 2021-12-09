09 Aralık 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Napoli 3-2 Leicester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Napoli evinde kazandı!
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 09.12.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde Napoli ile Leicester City karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi takımın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü karşılaşmada 90 dakika süre aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son hafta karşılaşmaları ile devam etti.

Günün önemli maçında C Grubu'nda Napoli ile Leicester City karşı karşıya geldi.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bu skorla Leicester City 8 puanla grubu 3. tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'ne düştü.

ÇAĞLAR 90 DAKİKA OYNADI

Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü zorlu mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

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