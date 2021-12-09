09 Aralık 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Napoli 3-2 Leicester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi'nde Napoli ile Leicester City karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi takımın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü karşılaşmada 90 dakika süre aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son hafta karşılaşmaları ile devam etti.
Günün önemli maçında C Grubu'nda Napoli ile Leicester City karşı karşıya geldi.
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Bu skorla Leicester City 8 puanla grubu 3. tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'ne düştü.
ÇAĞLAR 90 DAKİKA OYNADI
Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü zorlu mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
AVRUPA LİGİ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi