09 Aralık 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Napoli - Leicester City maçı canlı anlatım (Napoli - Leicester City maçı canlı izle)

Napoli - Leicester City | CANLI
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 09.12.2021

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son haftasında Napoli ile Leicester City kozlarını paylaşıyor. Napoli - Leicester City maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. C grubu son hafta mücadelesinde Napoli ile Leicester City kozlarını paylaşıyor. Napoli - Leicester City maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

NAPOLI - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:45'te başlayan Napoli - Leicester City maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

NAPOLI - LEICESTER CITY İLK 11'LER

Napoli: Meret, Demme, Juan Jesus, Rui, Rrahmani, Ounas, Di Lorenzo, Eljif Elmas, Lozano, Zielinski, Petagna

Leicester City: Schmeichel, Castagne, Evans, Çağlar, Dewsbury-Hall, Ndidi, Tielemans, Bertrand, Maddison, Barnes, Vardy

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