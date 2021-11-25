Lokomotiv Moskova - Lazio maçı CANLI (Lokomotiv Moskova Lazio canlı izle)

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizden Galatasaray'ın mücadele ettiği E Grubu'nda Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile İtalyan temsilcisi Lazio kozlarını paylaşıyor. Lokomotiv Moskova - Lazio maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Lokomotiv Moskova, sahasında Lazio ile kozlarını paylaşıyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın lider konumda bulunduğu grupta iki takım da kazanmak istiyor.

LOKOMOTIV MOSKOVA - LAZIO İLK 11'LER

Lokomotiv Moskova: Khudiakov, Nenakhov, Jedjav, Murilo, Rybus, Barinov, Maradishvili, Beka Beka, Rybchinski, Lisakovich, Komano

Lazio: Strakosha, Patric, Luis Felipe, Acerbi, Hysaj, Basic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile

LOKOMOTIV MOSKOVA - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lokomotiv Moskova - Lazio maçı, Perşembe günü saat 20.45 başladı. Zorlu maç EXXEN platformundan yayınlanıyor.





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