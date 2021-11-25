25 Kasım 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Lokomotiv Moskova - Lazio maçı CANLI (Lokomotiv Moskova Lazio canlı izle)

Lokomotiv Moskova - Lazio | CANLI
AVRUPA LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.11.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizden Galatasaray'ın mücadele ettiği E Grubu'nda Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile İtalyan temsilcisi Lazio kozlarını paylaşıyor. Lokomotiv Moskova - Lazio maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Lokomotiv Moskova, sahasında Lazio ile kozlarını paylaşıyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın lider konumda bulunduğu grupta iki takım da kazanmak istiyor.

LOKOMOTIV MOSKOVA - LAZIO İLK 11'LER

Lokomotiv Moskova: Khudiakov, Nenakhov, Jedjav, Murilo, Rybus, Barinov, Maradishvili, Beka Beka, Rybchinski, Lisakovich, Komano

Lazio: Strakosha, Patric, Luis Felipe, Acerbi, Hysaj, Basic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile

LOKOMOTIV MOSKOVA - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lokomotiv Moskova - Lazio maçı, Perşembe günü saat 20.45 başladı. Zorlu maç EXXEN platformundan yayınlanıyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Leverkusen - Celtic | CANLI Leverkusen - Celtic | CANLI
G.Saray-Marsilya | CANLI G.Saray-Marsilya | CANLI
G.Saray - Marsilya | İlk 11’ler belli oldu G.Saray - Marsilya | İlk 11'ler belli oldu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör