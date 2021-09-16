16 Eylül 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Lazio'dan Galatasaray maçı öncesi Türk Telekom Stadyumu paylaşımı!
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Lazio'dan, dev maç öncesi paylaşım geldi. İtalyan ekibi Türk Telekom Stadyumu'nda çekilen bir videoyu taraftarlarıyla paylaştı. İşte o paylaşım...
UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Lazio'yu ağırlayacak. İtalyan ekibinden bu dev karşılaşma öncesinde bir paylaşım geldi. Lazio'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Telekom Stadyumu'nda çekilen görüntüler yer aldı.
İşte o paylaşım...
🏟 Siamo al Turk Telekom Stadium di Istanbul! #CMonEagles 🦅#UEL pic.twitter.com/bE6sTNrOW6— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 16, 2021
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