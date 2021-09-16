Son dakika spor haberi: Lazio'dan Galatasaray maçı öncesi Türk Telekom Stadyumu paylaşımı!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Lazio'yu ağırlayacak. İtalyan ekibinden bu dev karşılaşma öncesinde bir paylaşım geldi. Lazio'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Telekom Stadyumu'nda çekilen görüntüler yer aldı.

İşte o paylaşım...

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