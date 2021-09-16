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AVRUPA LİGİ

Son dakika spor haberi: Lazio'dan Galatasaray maçı öncesi Türk Telekom Stadyumu paylaşımı!

Lazio’dan maç öncesi paylaşım!
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 Giriş Tarihi: 16.09.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Lazio'dan, dev maç öncesi paylaşım geldi. İtalyan ekibi Türk Telekom Stadyumu'nda çekilen bir videoyu taraftarlarıyla paylaştı. İşte o paylaşım...

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Lazio'yu ağırlayacak. İtalyan ekibinden bu dev karşılaşma öncesinde bir paylaşım geldi. Lazio'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Telekom Stadyumu'nda çekilen görüntüler yer aldı.

İşte o paylaşım...

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