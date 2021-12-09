10 Aralık 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

Ferencvaros 1-0 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Lidere deplasmanda şok!
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 10.12.2021

UEFA Avrupa Ligi G Grubu son haftasında Ferencvaros ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ferencvaros 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları sona erdi. G grubu son haftasında Ferencvaros ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Maçı Ferencvaros Laidouni'nin golüyle 1-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Leverkusen 13 puanla bir üst tura yükselirken, Ferencvaros ise ilk puanını aldı ve 3 puanla son sırada Avrupa'ya veda etti.

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