09 Aralık 2021, Perşembe
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Lyon 1-1 Rangers (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon sahasında Glasgow Rangers ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Ev sahibi takımın golünü 9. dakikada Bassey'den (k.k) gelirken, Rangers'ın golünü 42. dakikada Scott Wright kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 6. hafta mücadeleleri ile sürüyor. A Grubu kapanış mücadelesinde Lyon sahasında Glasgow Rangers ile karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan goller sonucu 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin golü karşılaşmanın 49. dakikada Bassey'den (k.k) gelirken, Glasgow Rangers'ın golünü 42. dakikada Scott Wright kaydetti.
Bu skorla Lyon A grubu'nu 16 puanla lider tamamlarken, Rangers 8 puanla ikinci sırada bitirdi.
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