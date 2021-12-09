Marsilya - Lokomotiv Moskova maçı | CANLI
Marsilya, UEFA Avrupa Ligi E Grubu son hafta mücadelesinde Lokomotiv Moskova'yı konuk ediyor. Kritik karşılaşma Velodrome Stadyumu'nda oynanıyor. Mücadele İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Willie Collum düdük çalıyor. Marsilya-Lokomotiv Moskova maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Marsilya, UEFA Avrupa Ligi E Grubu son hafta mücadelesinde Lokomotiv Moskova'yı konuk ediyor. Kritik karşılaşma Velodrome Stadyumu'nda oynanıyor. Mücadele İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Willie Collum düdük çalıyor. Marsilya-Lokomotiv Moskova maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
MARSILYA - LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA?
Marsilya - Lokomotiv Moskova maçı Exxen TV üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
MARSILYA - LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI İLK 11'LERİ
Marsilya: Mandanda, Saliba, Balerdi, Luan Peres, Rongier, Guendouzi, Gueye, Cengiz Ünder, Gerson, Fuente, Milik
Lokomotiv Moskova: Khudyakov, Nenakhov, Pablo, Jedjav, Rybus, Beka Beka, Maradishvili, Babkin, Petrov, Smolov, Kamano
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