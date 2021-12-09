10 Aralık 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

Marsilya - Lokomotiv Moskova maçı | CANLI

Marsilya - L.Moskova | CANLI
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 Giriş Tarihi: 09.12.2021

Marsilya, UEFA Avrupa Ligi E Grubu son hafta mücadelesinde Lokomotiv Moskova'yı konuk ediyor. Kritik karşılaşma Velodrome Stadyumu'nda oynanıyor. Mücadele İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Willie Collum düdük çalıyor. Marsilya-Lokomotiv Moskova maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Marsilya, UEFA Avrupa Ligi E Grubu son hafta mücadelesinde Lokomotiv Moskova'yı konuk ediyor. Kritik karşılaşma Velodrome Stadyumu'nda oynanıyor. Mücadele İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Willie Collum düdük çalıyor. Marsilya-Lokomotiv Moskova maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

MARSILYA - LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA?
Marsilya - Lokomotiv Moskova maçı Exxen TV üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.



MARSILYA - LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI İLK 11'LERİ

Marsilya: Mandanda, Saliba, Balerdi, Luan Peres, Rongier, Guendouzi, Gueye, Cengiz Ünder, Gerson, Fuente, Milik

Lokomotiv Moskova: Khudyakov, Nenakhov, Pablo, Jedjav, Rybus, Beka Beka, Maradishvili, Babkin, Petrov, Smolov, Kamano

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