13 Aralık 2021, Pazartesi

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi kuraları çekimi gerçekleşti!

UEFA Avrupa Ligi kuraları çekimi gerçekleşti!
AVRUPA LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 Giriş Tarihi: 13.12.2021

Temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde play off turu eşleşmeleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci tamamlayan takımlar ile Şampiyonlar Ligi'nde 3. olan takımlar eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci tamamlayan takımlar ile Şampiyonlar Ligi'nde 3. olan takımlar eşleşti.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Sevilla - Dinamo Zagreb
Atalanta - Olympiakos
Real Sociedad - Leipzig
Barcelona - Napoli
Zenit - Real Betis
Borussia Dortmund - Rangers
Sheriff - Braga
Porto - Lazio

İ

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Grup aşamasının en iyi 11’i açıklandı! G.Saraylı 2 yıldız... Grup aşamasının en iyi 11'i açıklandı! G.Saraylı 2 yıldız...
Avrupa Ligi’nde haftanın oyuncusu Eljif Elmas! Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Eljif Elmas!
Cimbom son 16’ya kaldı! Cimbom son 16'ya kaldı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör