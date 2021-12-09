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AVRUPA LİGİ

Kadın Futbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi! İlk hafta Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisi oynanacak

Fikstür çekildi! ilk hafta Beşiktaş - Fenerbahçe maçı var
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 09.12.2021

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezonun fikstürü çekildi. Ligde heyecan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisiyle başlayacak. İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçının tarihi ve detaylar...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezon derbiyle başlayacak. Son şampiyon Beşiktaş Vodafone, ligde ilk kez mücadele edecek Fenerbahçe ile 18 Aralık'ta karşılaşacak.

Bu sezon 24 takımın 12'şerli iki grupta mücadele edeceği ligin açılış haftası derbiye sahne olacak.

A Grubu'nda yer alan son iki yılın şampiyonu Beşiktaş Vodafone, 18 Aralık'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Lige ilk kez katılan Galatasaray Hepsiburada ise B Grubu'nda Sivasspor ile karşılaşacak. Maçların stadyum ve saatleri daha sonra açıklanacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezon 4 Mayıs 2022'de son erecek.

Gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar, play off'ta şampiyonluk mücadelesi verecek.

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