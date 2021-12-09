09 Aralık 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Antwerp - Olympiakos maçı canlı anlatım (Royal Antwerp - Olympiakos maçı canlı izle)

Antwerp - Olympiakos | CANLI
AVRUPA LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.12.2021

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son haftasında Antwerp ile Olympiakos kozlarını paylaşıyor. Royal Antwerp - Olympiakos maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. D grubu son hafta mücadelesinde Royal Antwerp ile Olympiakos kozlarını paylaşıyor. Antwerp - Olympiakos maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ANTWERP - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:45'te başlayan Antwerp - Olympiakos maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

ANTWERP - OLYMPIAKOS İLK 11'LER

Antwerp: Butez, Bataille, Almeida, Dessoleil, De Laet, Dwomoh, Gertens, Verstraete, Balikwisha, Benson, Eggestein

Olimpiakos: Vaclik, Lala, Sokratis, Cisse, Reabciuk, M'Vila, Camara, Bouchalakis, Rony Lopes, Onyekuru, Soares

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Lazio - G.Saray | İlk 11’ler belli oldu Lazio - G.Saray | İlk 11'ler belli oldu
Fikstür çekildi! ilk hafta Beşiktaş - Fenerbahçe maçı var Fikstür çekildi! ilk hafta Beşiktaş - Fenerbahçe maçı var
Lyon - Rangers | CANLI Lyon - Rangers | CANLI
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör