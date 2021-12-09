Antwerp - Olympiakos maçı canlı anlatım (Royal Antwerp - Olympiakos maçı canlı izle)
UEFA Avrupa Ligi D Grubu son haftasında Antwerp ile Olympiakos kozlarını paylaşıyor. Royal Antwerp - Olympiakos maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. D grubu son hafta mücadelesinde Royal Antwerp ile Olympiakos kozlarını paylaşıyor. Antwerp - Olympiakos maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
ANTWERP - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:45'te başlayan Antwerp - Olympiakos maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.
ANTWERP - OLYMPIAKOS İLK 11'LER
Antwerp: Butez, Bataille, Almeida, Dessoleil, De Laet, Dwomoh, Gertens, Verstraete, Balikwisha, Benson, Eggestein
Olimpiakos: Vaclik, Lala, Sokratis, Cisse, Reabciuk, M'Vila, Camara, Bouchalakis, Rony Lopes, Onyekuru, Soares
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