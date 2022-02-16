UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi maçları saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi maçları saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 16 play-off turu heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın son 16 turundan devam edeceği Avrupa'nın 2 numaralı turnuvasında takımlar, son 16'ya kalmak için mücadele edecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçlarıyla ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2022- 09:02