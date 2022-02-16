UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanının başlamasının ardından UEFA Avrupa Ligi serüveni de start alıyor. Son 16 turu play-off maçlarının oynanacağı UEFA Avrupa Ligi'nde takımlar kıyasıya bir mücadele verecek. Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonuna son 16 turundan devam edecek temsilcimiz Galatasaray'ın da son 16 play-off turu müsabakalarının ardından rakibi belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
📅UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 PLAY-OFF TURU FİKSTÜRÜ
17 Şubat Perşembe:
20.45: Borussia Dortmund - Rangers
20.45: Barcelona - Napoli
20.45: Sheriff - Braga
20.45: Zenit - Real Betis
23.00: Atalanta - Olympiakos
23.00: Leipzig - Real Sociedad
23.00: Porto - Lazio
23.00: Sevilla - Dinamo Zagreb
📺UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
17 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçları EXXEN'den canlı yayınlanacak.