Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri Galatasaray maçı öncesinde konuştu! "Immobile'nin sakatlığı..."

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son haftasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Lazio ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde İtalyan ekibinde teknik direktörü Maurizio Sarri açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın güçlü bir rakip olduğu ama maçı kazanmak istediklerini ifade eden deneyimli teknik adam, takımın yıldız oyuncusu Immobile'nin de son durumuna değindi. İşte o sözler...

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun son haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Lazio'da yarın oynanacak mücadele öncesinde teknik direktör Maurizio Sarri ve savunma oyuncularından Elseid Hysaj basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın zorlu bir rakip olduğunu ve grupta henüz mağlubiyet almadığını ifade eden Maurizio Sarri, "Bizim için bu maç çok önemli. Her şeyden önce son 16 turuna kalmak için önemli maçlardan bir tanesi. Bunun yanı sıra ağustostan beri yapamadığımız, uzun bir süre dinlenme şansı önümüze çıkacak. Bu da bizim için çok önemli. Tabii ki bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Çünkü bu bize biraz daha oyunumuza odaklanma fırsatı verecek. Yoğunluktan biraz uzaklaşacağız. Biz gerekli değişiklikleri yapıyoruz. Bu değişikliklerin sahaya yansıdığı ya da yansımadığı anlar oluyor. Yerinde müdahaleler yaparak, en yüksek verimi alabilmek istiyoruz. Galatasaray zorlu bir rakip. İyi ve zorlu bir rakip. Özellikle deplasmanlarda gol yemeyen, kaybetmeyen bir takım. Zaten grupta henüz mağlubiyetleri yok. Güçlü bir rakip. Ona göre biz de hazırlığımızı yapacağız" dedi.

"IMMOBILE'NİN SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL"

Tecrübeli golcü Ciro Immobile'nin sakatlığı hakkında da konuşan Sarri, "Bizim için sevindirici haber sakatlığın ciddi olmayışı. Fakat ciddi olmamakla beraber son ana kadar gerekli tetkikleri yapıp, oynayabiliyorsa oynatıp, oynamaması durumunda başka önemler alacağız" ifadelerini kullandı.

HYSAJ: DAHA İYİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ

Hücum hattında sıkıntı yaşamadıklarını ancak savunma olarak daha iyi olmaları gerektiğini belirten Elseid Hysaj, "Biz şu anda savunma noktasında ciddi bir öğrenim süreci içinden geçiyoruz. Yenilikler yapıyoruz. Bunları kendi oyunumuza yerleştirmeye çalışıyoruz. Empoli ve Napoli maçlarında bunları gösterdik. Daha iyi olmayı hedefliyoruz ve daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Gol atabiliyoruz ancak gol yeme konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Savunmamız güçlendikten sonra sistemin güçlü bir şekilde oturacağını düşünüyorum. Savunmada bazen iyi oynuyoruz bazen de istediklerimizi sahada göstermediğimiz zamanlar oluyor. Genel olarak seviyeyi yukarı çekmeye çalışıyoruz. Savunma anlamında iyiye gitmeye çalışıyoruz. Birbirimizle daha çok iletişim kurmamız gerekiyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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