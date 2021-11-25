25 Kasım 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Monaco - Real Sociedad | CANLI

Monaco - Real Sociedad | CANLI
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 Giriş Tarihi: 25.11.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Avrupa Ligi'nde B Grubu 5. maçında Monaco evinde Real Sociedad'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Avrupa Ligi'nde B Grubu 5. hafta mücadelesinde Monaco sahasında İspanyol ekibi Real Sociedad'ı konuk ediyor. Monaco-Real Sociedad maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

MONACO - REAL SOCIEDAD MAÇI İLK 11'LERİ

Monaco: Nübel, Sidibe, Maripan, Badiashile, Henrique, Diop, Fofana, Lucas, Golovin, Volland, Yedder

Real Sociedad: Ryan, Zaldua, Elustondo, Normand, Munoz, Merino, Zubimendi, Silva, Oyarzabal, Isak, Januzaj




MONACO - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Monaco-Real Sociedad mücadelesi EXXEN platformundan yayınalanıyor.

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