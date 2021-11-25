25 Kasım 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

PSV - Sturm Graz maçı CANLI (PSV Sturm Graz canlı izle)

PSV - Sturm Graz | CANLI
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 25.11.2021

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda PSV Eindhoven ile Sturm Graz kozlarını paylaşıyor. PSV Eindhoven - Sturm Graz maçını canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. B Grubu 5. maçında PSV Eindhoven sahasında Sturm Graz'ı ağırlıyor. Philips Stadyumu'nda oynanan mücadelede Polonyalı hakem Pawel Raczkowski düdük çalıyor. PSV - Sturm Graz maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

📝PSV EINDHOVEN-STURM GRAZ MAÇINDA İLK 11'LER
PSV: Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Junior, Sangare, Gutierrez, Doan, Götze, Bruma, Vinicius

Sturm Graz: Siebenhandl, Stankovic, Wüthrich, Jager, Dante, Sarkaria, Jantscher, Kuen, Ljubic, Yeboah, Affengruber

📺PSV EINDHOVEN-STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın sahasında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı ağırladığı maç TSİ 23.00'te başladı. Zorlu mücadele Exxen'den canlı olarak yayınlanıyor.


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