Eintracht Frankfurt 2-2 Royal Antwerp: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin de mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Eintracht Frankfurt, sahasında Royal Antwerp ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan oynanan karşılaşmalarla devam etti.

Fenerbahçe'nin grubunda yer alan Eintracht Frankfurt sahasında Royal Antwerp karşı karşıya geldi.

Commerzbank Arena'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Kamada ile 12. dakikada öne geçen Frankfurt, 33'de Radja Nainggolan ve 88'de Samatta'nın gollerine engel olamadı. Frankfurt'un beraberlik golü ise 90. dakikada Gonçalo Paciencia'dan geldi.

Bu sonuçla Frankfurt puanını 11, Antwerp ise 2 yaptı.

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