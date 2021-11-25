26 Kasım 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

Eintracht Frankfurt 2-2 Royal Antwerp: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Frankfurt 1 puanı son dakikada kurtardı
AVRUPA LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.11.2021

Temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin de mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Eintracht Frankfurt, sahasında Royal Antwerp ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan oynanan karşılaşmalarla devam etti.

Fenerbahçe'nin grubunda yer alan Eintracht Frankfurt sahasında Royal Antwerp karşı karşıya geldi.

Commerzbank Arena'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Kamada ile 12. dakikada öne geçen Frankfurt, 33'de Radja Nainggolan ve 88'de Samatta'nın gollerine engel olamadı. Frankfurt'un beraberlik golü ise 90. dakikada Gonçalo Paciencia'dan geldi.

Bu sonuçla Frankfurt puanını 11, Antwerp ise 2 yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
AVRUPA LİGİ HABERLERİ
F.Bahçe Avrupa Ligi’ne veda etti! F.Bahçe Avrupa Ligi'ne veda etti!
Vitor Pereira’dan sistem açıklaması! Vitor Pereira'dan sistem açıklaması!
Cengiz Ünder G.Saray maçında oynayacak mı? Sampaoli açıkladı Cengiz Ünder G.Saray maçında oynayacak mı? Sampaoli açıkladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör