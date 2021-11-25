Brondby 1-3 Lyon (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Olympique Lyon, deplasmanda Brondby'i Cherki (2) ve Slimani'nin golleriyle 3-1 mağlup ederek gruptaki 5. maçını da kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta karşılaşmasında Brondby ile Lyon kozlarını paylaştı.

Karşılaşmada ev sahibi ekip 50. dakikada Mikael Uhre'nin golüyle 1-0 öne geçse de, Lyon Cherki (2) ve Slimani'nin golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Çıktığı 5 maçtan da galip ayrılan Lyon, lider olarak üst tura yükseldi. Brondby ise 2 puanla son sırada kaldı.

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