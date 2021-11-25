26 Kasım 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

Brondby 1-3 Lyon (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Lyon ikinci yarıda açıldı
AVRUPA LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.11.2021

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Olympique Lyon, deplasmanda Brondby'i Cherki (2) ve Slimani'nin golleriyle 3-1 mağlup ederek gruptaki 5. maçını da kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta karşılaşmasında Brondby ile Lyon kozlarını paylaştı.

Karşılaşmada ev sahibi ekip 50. dakikada Mikael Uhre'nin golüyle 1-0 öne geçse de, Lyon Cherki (2) ve Slimani'nin golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Çıktığı 5 maçtan da galip ayrılan Lyon, lider olarak üst tura yükseldi. Brondby ise 2 puanla son sırada kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Frankfurt 1 puanı son dakikada kurtardı Frankfurt 1 puanı son dakikada kurtardı
F.Bahçe Avrupa Ligi’ne veda etti! F.Bahçe Avrupa Ligi'ne veda etti!
Vitor Pereira’dan sistem açıklaması! Vitor Pereira'dan sistem açıklaması!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör