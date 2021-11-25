Frankfurt-Antwerp maçı izle | CANLI
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Avrupa Ligi'nde D Grubu 5. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Eintracth Frankfurt sahasında Royal Antwerp'i konuk ediyor. Frankfurt-Antwerp maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Avrupa Ligi'nde D Grubu 5. hafta mücadelesinde Eintracth Frankfurt sahasında Royal Antwerp'i konuk ediyor.
EINTRACTH FRANKFURT - ROYAL ANTWERP MAÇI 11'LERİ
Eintracht Frankfurt: Trapp, Melo, Hasebe, N' Dicka, Chandler, Jakic, Sow, Kostic, Lindstrom, Kamada, Borre
Antwerp: Butez, Vines, Almeida, Dessoleil, Laet, Dwomoh, Nainggolan, Verstraete, Fischer, Frey, Samatta
EINTRACTH FRANKFURT - ROYAL ANTWERP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
25 Kasım Eintracth Frankfurt - Royal Antwerp mücadelesi EXXEN platformundan yayınlanıyor.
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