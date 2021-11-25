25 Kasım 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Brondby Lyon maçı CANLI (Brondby Lyon canlı izle)

Brondby - Lyon | CANLI
AVRUPA LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.11.2021

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Brondby ile Olympique Lyon kozlarını paylaşıyor. Brondby - Olympique Lyon maçını canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları devam ediyor. Saat 23.00'te başlayan karşılaşmada Brondby sahasında Lyon ile karşılaşıyor.

Mücadele öncesinde Lyon 12 puanla lider konumda. Brondby ise 2 puanla son sırada yer alıyor.

Lyon'da sakatlıkları bulunan Jeff Reine-Adalaide, Sinaly Diomande, Leo Dubois ile Lenny Pintor bu müsabakada forma giyemiyor. Ev sahibi takımda ise Mads Hermansen, Anton Skipper ile Rasmus Wikstrom'un sakatlıkları bulunuyor.

Brondby Lyon maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...


📺 BRONDBY-OLYMPIQUE LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Danimarka ekibi Brondby'in sahasında Fransız temsilcisi Olympique Lyon'u ağırladığı maç bu akşam TSİ 23.00'te başladı ve mücadele Exxen'den canlı olarak yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Brondby: Hermansen, Heggheim, Maxsö, Tshiembe, Greve, Frendrup, Bruus, Radosevic, Riveros, Uhre, Hedlung

Lyon: Lopes, Gusto, Lukeba, Silva, Milagres, Kadewere, Mendes, Keita, Cherki, Dembele, Slimani

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
AVRUPA LİGİ HABERLERİ
PSV - Sturm Graz | CANLI PSV - Sturm Graz | CANLI
Olympiakos - Fenerbahçe | CANLI Olympiakos - Fenerbahçe | CANLI
Alexandru Cicaldau’dan bir ilk Alexandru Cicaldau'dan bir ilk
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör