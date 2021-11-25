Brondby Lyon maçı CANLI (Brondby Lyon canlı izle)
UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Brondby ile Olympique Lyon kozlarını paylaşıyor. Brondby - Olympique Lyon maçını canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları devam ediyor. Saat 23.00'te başlayan karşılaşmada Brondby sahasında Lyon ile karşılaşıyor.
Mücadele öncesinde Lyon 12 puanla lider konumda. Brondby ise 2 puanla son sırada yer alıyor.
Lyon'da sakatlıkları bulunan Jeff Reine-Adalaide, Sinaly Diomande, Leo Dubois ile Lenny Pintor bu müsabakada forma giyemiyor. Ev sahibi takımda ise Mads Hermansen, Anton Skipper ile Rasmus Wikstrom'un sakatlıkları bulunuyor.
Brondby Lyon maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...
📺 BRONDBY-OLYMPIQUE LYON MAÇI HANGİ KANALDA?
Danimarka ekibi Brondby'in sahasında Fransız temsilcisi Olympique Lyon'u ağırladığı maç bu akşam TSİ 23.00'te başladı ve mücadele Exxen'den canlı olarak yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Brondby: Hermansen, Heggheim, Maxsö, Tshiembe, Greve, Frendrup, Bruus, Radosevic, Riveros, Uhre, Hedlung
Lyon: Lopes, Gusto, Lukeba, Silva, Milagres, Kadewere, Mendes, Keita, Cherki, Dembele, Slimani
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