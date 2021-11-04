Olympiakos 1-2 Eintracht Frankfurt (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Frankfurt geriden gelerek kazandı!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Olympiakos ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Alman ekibi 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 4. hafta karşılaşmaları ile devam etti.

D grubu maçında Yunan temsilcisi Olympiakos ile Alman ekibi Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.

Georgios Karaiskakis'de oynanan karşılaşma konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Olympiakos'un 12. dakikada Youssef El-Arabi ile bulduğu gole Frankfurt 17. dakikada Kamada ve 90. dakikada Jens Hauge ile karşılık verdi.

Bu sonuçla Olympiakos puanını 7 puanda kaldı, Frankfurt ise 9 puana yükseldi.

DİĞER

AVRUPA LİGİ HABERLERİ