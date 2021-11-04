06 Kasım 2021, Cumartesi

AVRUPA LİGİ

Olympiakos 1-2 Eintracht Frankfurt (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Frankfurt geriden gelerek kazandı!

Frankfurt geriden gelerek kazandı!
AVRUPA LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.11.2021

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Olympiakos ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Alman ekibi 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 4. hafta karşılaşmaları ile devam etti.

D grubu maçında Yunan temsilcisi Olympiakos ile Alman ekibi Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.

Georgios Karaiskakis'de oynanan karşılaşma konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Olympiakos'un 12. dakikada Youssef El-Arabi ile bulduğu gole Frankfurt 17. dakikada Kamada ve 90. dakikada Jens Hauge ile karşılık verdi.

Bu sonuçla Olympiakos puanını 7 puanda kaldı, Frankfurt ise 9 puana yükseldi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Avrupa Ligi’nde haftanın golü belli oldu! Avrupa Ligi'nde haftanın golü belli oldu!
F.Bahçe Belçika’da şov yaptı! F.Bahçe Belçika'da şov yaptı!
Cimbom Lokomotiv’i elinden kaçırdı! Haftayı lider kapattı Cimbom Lokomotiv'i elinden kaçırdı! Haftayı lider kapattı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör