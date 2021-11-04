06 Kasım 2021, Cumartesi

AVRUPA LİGİ

Legia Varşova 1-4 Napoli (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Napoli deplasmanda rahat kazandı!
AVRUPA LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.11.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. C grubu 4. hafta maçında Napoli deplasmanda Legia Varşova ile karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrılarak liderliğe yükseldi. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi C grubu 4. maçında Legia Varşova ile Napoli kozlarını paylaştı. Mücadele İtalyan ekibinin 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Napoli'ye galibiyeti getiren goller 51'de penaltıdan Zielinski, 75'te penaltıdan Mertens, 78'de Lozano, 90'da Adam Ounas'tan geldi. Legia Varşova'nın tek golünü ise 10. dakikada Azerbaycanlı futbolcu Mahir Emreli kaydetti.

Bu sonuçla Napoli puanını 7'ye yükseltti. Legia Varşova ise 6 puanda kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
AVRUPA LİGİ HABERLERİ
F.Bahçe Belçika’da şov yaptı! F.Bahçe Belçika'da şov yaptı!
Cimbom Lokomotiv’i elinden kaçırdı! Haftayı lider kapattı Cimbom Lokomotiv'i elinden kaçırdı! Haftayı lider kapattı
Terim’den Lokomotiv yorumu! Tabela hariç her şey... Terim'den Lokomotiv yorumu! "Tabela hariç her şey..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör