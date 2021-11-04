06 Kasım 2021, Cumartesi

AVRUPA LİGİ

Marsilya Lazio CANLI İZLE (Marsilya-Lazio canlı anlatım) | UEFA Avrupa Ligi

Marsilya-Lazio | CANLI
AVRUPA LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.11.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray'ın grubundaki Marsilya ile Lazio kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi E Grubu maçında Marsilya ile Lazio karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MARSILYA-LAZIO MAÇI İLK 11'LER

Marsilya: Lopez, Rongier, Saliba, Caleta-Car, Peres, Cengiz Ünder, Guendouzi, Kamara, Lirola, Payet, Milik.

Lazio: Strakosha, Lazzari, Felipe, Acerbi, Hysaj, Alberto, Leiva, Basic, Anderson, Pedro, Immobile.


MARSILYA-LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın gruptaki rakipleri Marsilya ve Lazio arasında oynanan maç saat 23.00'te başladı ve EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
AVRUPA LİGİ HABERLERİ
F.Bahçe Belçika’da şov yaptı! F.Bahçe Belçika'da şov yaptı!
Cimbom Lokomotiv’i elinden kaçırdı! Haftayı lider kapattı Cimbom Lokomotiv'i elinden kaçırdı! Haftayı lider kapattı
Terim’den Lokomotiv yorumu! Tabela hariç her şey... Terim'den Lokomotiv yorumu! "Tabela hariç her şey..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör