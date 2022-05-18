UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Frankfurt oldu | Frankfurt - Rangers: 1-1 (PENALTILAR SONUCU 5-4)
Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi final maçında Rangers ile kozlarını paylaştı. Normal süresi 1-1 biten maçı penaltılar sonunda mücadeleyi 6-5 Frankfurt kazandı.
Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2022- 01:00 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022- 01:06
İspanya'nın Sevilla kentinde bulunan Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona erdi. Penaltılarda mutlu sona ulaşan taraf ise 5-4'lük skorla Eintracht Frankfurt oldu.
TRİBÜNLERDE GÖRSEL ŞÖLEN
Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nı dolduran taraftarlar tribünleri adeta görsel şölene dönüştürdü. Her iki takımın tribünlerinde de renkli görüntüler göze çarparken meşalelerin de yandığı gözlerden kaçmadı.
Maçın ilk yarısında Alman ekibinin etkinliği göze çarptı. Finale kadar namağlup gelen Eintracht Frankfurt, Rangers karşısında topa sahip olan taraf olsa da ilk yarı golsüz sona erdi.