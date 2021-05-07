Son dakika spor haberi: Türkiye finalde Manchester United'ı destekleyecek!
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan karşılaşmalar sonucu finale yükselen iki takım belli oldu. Manchester United ve Villareal 26 Mayıs'ta dev finalde kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takım, Türkiye açısından da büyük önem taşıyacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
UEFA Avrupa Ligi'nde Roma'yı eleyen Manchester United ile Arsenal'ı saf dışı bırakan Villarreal finale yükseldi.
İngiliz ekibi Manchester United, yarı finalde Old Trafford'da 6-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Roma'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen adını finale yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi finali, 26 Mayıs Çarşamba günü Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.
Manchester United'ın Avrupa Ligi'ni kazanması durumu ise Süper Lig için ayrı bir öneme sahip...
Manchester United'ın Avrupa Ligi'ni kazanması durumunda; Süper Lig ikincisi, Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu yerine 3. Ön Eleme Turu'ndan katılacak ve o turda veya devamında elenirse Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılacak.
Villarreal, İspanya'da 2-1 galip bitirdiği karşılaşmanın rövanşında Arsenal ile Londra'da 0-0 berabere kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen diğer takım oldu.Villarreal, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıktı.
Arsenal'i eleyen Villarreal, kulüp tarihinde ilk kez finale yükseldi.
Daha önce Sevilla ile 3 kez bu kupayı kazanan, Arsenal ile de 2018-19 sezonunda final oynayan İspanyol çalıştırıcı Emery Avrupa Kupaları tarihine geçti.
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