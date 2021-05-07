07 Mayıs 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

Son dakika spor haberi: Türkiye finalde Manchester United'ı destekleyecek!

Türkiye finalde Manchester United'ı destekleyecek!
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 07.05.2021

UEFA 'nde oynanan karşılaşmalar sonucu finale yükselen iki takım belli oldu. ve Villareal 26 Mayıs'ta dev finalde kozlarını paylaşacak. 'ni kazanan takım, Türkiye açısından da büyük önem taşıyacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

UEFA 'nde 'yı eleyen ile 'ı saf dışı bırakan finale yükseldi.

İngiliz ekibi Manchester United, yarı finalde 'da 6-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Roma'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen adını finale yazdırdı.

finali, 26 Mayıs Çarşamba günü 'nın kentinde oynanacak.

Manchester United'ın Avrupa Ligi'ni kazanması durumu ise için ayrı bir öneme sahip...

Manchester United'ın Avrupa Ligi'ni kazanması durumunda; Süper Lig ikincisi, 'ne 2. Ön Eleme Turu yerine 3. Ön Eleme Turu'ndan katılacak ve o turda veya devamında elenirse Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılacak.

Villarreal, 'da 2-1 galip bitirdiği karşılaşmanın rövanşında Arsenal ile 'da 0-0 berabere kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen diğer takım oldu.Villarreal, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıktı.

Arsenal'i eleyen Villarreal, kulüp tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Daha önce ile 3 kez bu kupayı kazanan, Arsenal ile de 2018-19 sezonunda final oynayan İspanyol çalıştırıcı Avrupa Kupaları tarihine geçti.

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