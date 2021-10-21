21 Ekim 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Lazio 0-0 Marsilya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Lazio ile Marsilya yenişemedi! Galatasaray...

Lazio ile Marsilya yenişemedi!
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 21.10.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri Lazio ile Marsilya kozlarını paylaştı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Lazio ile Marsilya karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Marsilya'daki milli oyuncumuz Cengiz Ünder, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakikada forma giydi.

Bu sonuçla birlikte Lazio 4 puana yükselirken, Marsilya ise 3 puana yükseldi. İki takım grubun 4. hafta maçında 4 Kasım Perşembe günü Marsilya'nın stadında karşılaşacak.

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