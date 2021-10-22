Napoli 3-0 Legia Varşova (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Napoli ikinci yarıda açıldı!
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Napoli ile Legia Varşova kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2. yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı ve galibiyete uzandı.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. maçında İtalyan ekibi Napoli, sahasında Legia Varşova'yı konuk etti.
Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan maçı Napoli 3-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.
Karşılaşmada ilk yarı golsüz sona ererken ikinci yarıda Napoli vites yükseltti. Osimhen, Petagna, Politano gibi hücum katkısı veren oyuncular oyuna girince Napoli açıldı ve 76'da Insigne'nin golüyle eşitlik bozuldu. 80. dakikaya gelindiğinde Osimhen'in golüyle fark ikiye çıktı. Maçta son sözü ise 90+3'te Politano söyledi ve mücadele 3-0 sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Napoli gruptaki ilk galibiyetini almayı başarırken 4 puana yükseldi. Legia Varşova ise ilk mağlubiyetini aldı ve 6 puanda kaldı.
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