Spartak Moskova 3-4 Leicester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi gruplarının üçüncü haftasına tek karşılaşmayla devam edildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının üçüncü haftasında Rusya ekibi Spartak Moskova, İngiltere temsilcisi Leicester City'yi ağırladı.

İki takım arasındaki C Grubu mücadelesi, 7 gole sahne oldu. Leicester City, 2-0 geriye düştüğü maçta Patson Daka'nın 45, 48, 54 ve 79. dakikalarda attığı gollerle 4-3'lük galibiyete ulaştı. Ev sahibi takımın gollerini 11 ve 86. dakikalarda Aleksandr Sobolev, 44. dakikada Jordan Larsson kaydetti.

Bu sonuçla Leicester City 4 puana ulaştı, Spartak Moskova ise 3 puanda kaldı.

Öte yandan Daka, bir Avrupa kupası maçında 3 ve üzeri gol atan ilk Leicester Cityli ve Zambiyalı futbolcu oldu.

Ligde üçüncü haftanın diğer karşılaşmaları yarın oynanacak.

DİĞER

AVRUPA LİGİ HABERLERİ