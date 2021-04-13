13 Nisan 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: UEFA'dan Cüneyt Çakır'a kritik görev!
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Slavia Prag ile Arsenal arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ikinci müsabakasını yönetecek. | Son dakika spor haberleri
Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrindeki Eden Arena Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadelede Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.
İki takım arasında oynanan ilk maç 1-1'lik sonuçla tamamlanmıştı.
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