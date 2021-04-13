13 Nisan 2021, Salı

AVRUPA LİGİ

Son dakika spor haberi: UEFA'dan Cüneyt Çakır'a kritik görev!

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a kritik görev!
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 13.04.2021

kokartlı hakem , Slavia  ile  arasında oynanacak ikinci müsabakasını yönetecek. | Son dakika spor haberleri

'nin şehrindeki 'nda oynanacak kritik mücadelede 'ın yardımcılıklarını ve yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise olacak. Karşılaşmada VAR, ise AVAR olarak görev yapacak.

İki takım arasında oynanan ilk maç 1-1'lik sonuçla tamamlanmıştı.

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