Son dakika spor haberi: UEFA'dan Cüneyt Çakır'a kritik görev!

Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrindeki Eden Arena Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadelede Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

İki takım arasında oynanan ilk maç 1-1'lik sonuçla tamamlanmıştı.

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