Galatasaray'ın rakibi Lokomotiv Moskova'da Marko Nikolic dönemi sona erdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2 yıl önce katılan Galatasaray, o sezon 32 takım arasında en az mesafe kateden ve bu istatistikte sınıfta kalan Galatasaray, bu sezon tam tersi bir görüntü çiziyor. Yaz transfer döneminde teknik direktör Fatih Terim'in ve yönetimin takıma yaptığı gençleştirme operasyonu, meyvesini verdi. Özellikle koşu mesafelerinde çağ atlayan Cimbom, Avrupa Ligi'nde bir başka oynuyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)