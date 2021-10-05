05 Ekim 2021, Salı

AVRUPA LİGİ

Galatasaray'ın rakibi Lokomotiv Moskova'da Marko Nikolic dönemi sona erdi!

Moskova’da Nikolic dönemi sona erdi! G.Saray...
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 Giriş Tarihi: 05.10.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yer alan Galatasaray'ın rakibi Lokomotiv Moskova, teknik direktör Marko Nikolic ile yollarını ayırdığını açıkladı. | Spor haberleri

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 2 maça çıkan temsilcimiz Galatasaray, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak liderlik koltuğuna oturdu.

Sarı-kırmızılıların rakipleri arasında bulunan Rus ekibi Lokomotiv Moskova, Rusya Premier Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde üst üste alınan başarısız sonuçlar sonrasında teknik direktör Marko Nikolic ile yolların ayrıldığını açıkladı.

4 puanlı G.Saray, 21 Ekim Perşembe günü 1 puanla grubun son sırasında bulunan Moskova temsilcisine konuk olacak.

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