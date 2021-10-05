Galatasaray'ın rakibi Lokomotiv Moskova'da Marko Nikolic dönemi sona erdi!
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yer alan Galatasaray'ın rakibi Lokomotiv Moskova, teknik direktör Marko Nikolic ile yollarını ayırdığını açıkladı. | Spor haberleri
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 2 maça çıkan temsilcimiz Galatasaray, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak liderlik koltuğuna oturdu.
Sarı-kırmızılıların rakipleri arasında bulunan Rus ekibi Lokomotiv Moskova, Rusya Premier Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde üst üste alınan başarısız sonuçlar sonrasında teknik direktör Marko Nikolic ile yolların ayrıldığını açıkladı.
4 puanlı G.Saray, 21 Ekim Perşembe günü 1 puanla grubun son sırasında bulunan Moskova temsilcisine konuk olacak.
Марко Николич покидает «Локомотив»— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 5, 2021
Футбольный клуб «Локомотив» и сербский специалист Марко Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с Николичем тренерский штаб команды также покинут Радойе Смилянич и Горан Басарич. https://t.co/WP7gsfMagl pic.twitter.com/MteUZz0Q25
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...