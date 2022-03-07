Barcelona Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz mi? Resmen açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, çeyrek final için İspanyol devi Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği zorlu maç öncesi karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Barcelona - Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün saat kaçta oynanacak? Barcelona - Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak mı? İşte Barcelona - Galatasaray maçına dair tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2022- 18:44 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022- 18:53