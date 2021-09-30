30 Eylül 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Sturm Graz 1-4 PSV (Maç sonucu ve özet)

PSV deplasmanda fark yaptı!
AVRUPA LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.09.2021

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 2. maçında PSV deplasmanda Sturm Graz'ı 4-1 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti. Hollanda ekibinin gollerini Sangare, Zahavi, Max ve Vertessen kaydetti.

PSV deplasmanda UEFA Avrupa Ligi B Grubu 2. maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı 4-1 mağlup etti.

Hollanda ekibinin gollerini, Sangare, Zahavi, Max ve Vertessen kaydetti.

Sturm Graz'ın tek golü ise Stankovic'ten geldi.

Bu sonucun ardından PSV 4 puana yükselirken, Sturm Graz puanla tanışamadı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
AVRUPA LİGİ HABERLERİ
İspanya’da kazanan çıkmadı! İspanya'da kazanan çıkmadı!
Çağlar’lı Leicester deplasmanda kaybetti Çağlar'lı Leicester deplasmanda kaybetti
Kanarya evinde yıkıldı! Kanarya evinde yıkıldı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör