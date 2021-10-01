01 Ekim 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

Son dakika spor haberi: Galatasaray Marsilya maçında Diagne ile Saliba birbirine girdi!

Uzatmalarda ortalık karıştı! 2 isim birbirine girdi
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 Giriş Tarihi: 01.10.2021

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile kozlarını paylaştığı maçın son anlarında ortalık karıştı. Sarı-kırmızılıların Senegalli golcüsü Mbaye Diagne ile Marsilya'lı Saliba birbirine girdi. Müsabakanın duraklama anlarında ikili mücadele sonrası tansiyon yükseldi ve Diagne ile Saliba kafa kafaya geldi. İki oyuncunun takım arkadaşlarının araya girmesi sonucu gerginlik sonlandırıldı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile karşı karşıya geldiği mücadelenin son anlarında ortalık karıştı. Sarı-kırmızılıların Senegalli santrforu Mbaye Diagne ile Marsilya'da Saliba birbirine girdi. Mücadelenin duraklama anlarında ikili mücadele sonrası tansiyon yükseldi ve Diagne ile Saliba kafa kafaya geldi. Takım arkadaşlarının araya girmesi sonucu gerginlik sonlandırıldı.

İşte o anlar...








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