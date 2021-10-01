01 Ekim 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

Genk 0-3 Dinamo Zagreb (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Zagreb deplasmanda rahat kazandı!
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 01.10.2021

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Dinamo Zagreb deplasmanda Genk'i 3-0 mağlup etti. Hırvat ekibinin gollerini Petkovic (2) ve Ivanusec kaydetti.

Dinamo Zagreb UEFA Avrupa Ligi 2. maçında deplasmanda Genk'e konuk oldu. Hırvat ekibi rakibini 3-0 mağlup etti.

Dinamo Zagreb'in gollerini Petkovic (2) ve Ivanusec kaydetti.

Bu sonucun ardından Dinamo Zagreb puanını 3 yaparken, Genk 3 puanda kaldı.
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