30 Eylül 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Fenerbahçe Olympiakos maçı sonrası Pedro Martins: Fenerbahçe galibiyeti sürpriz değil

Pedro Martins’den galibiyet yorumu: Bu galibiyet bize sürpriz değil
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 Giriş Tarihi: 30.09.2021

Olympiakos'un UEFA Avrupa Ligi 2. maçında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Yunan ekibinin teknik direktörü Pedro Martins açıklamalarda bulundu. Martins, "Bu galibiyet bizim için sürpriz değil. Bu sonucu bekliyorduk. Kazanmak için buradaydık. 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz." dedi.

Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins, Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri maçın sonrasında konuştu.

Kazanmanın kendileri için sürpriz olmadığını söyleyen Martins, "Bu sonucu bekliyorduk. Kazanmak için buradaydık. 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz." dedi.

Fenerbahçe'nin kendilerini zorladığını söyleyen teknik adam, "Fenerbahçe harika bir takım. Vitor Pereira harika bir teknik direktör. Bu gece Fenerbahçe sahada birçok problem çıkardı bize. İki takım arasındaki tek fark, pozisyonları değerlendirme farkıydı." diye konuştu.
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