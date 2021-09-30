Fenerbahçe Olympiakos maçı sonrası Pedro Martins: Fenerbahçe galibiyeti sürpriz değil

Olympiakos'un UEFA Avrupa Ligi 2. maçında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Yunan ekibinin teknik direktörü Pedro Martins açıklamalarda bulundu. Martins, "Bu galibiyet bizim için sürpriz değil. Bu sonucu bekliyorduk. Kazanmak için buradaydık. 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz." dedi.

Kazanmanın kendileri için sürpriz olmadığını söyleyen Martins, "Bu sonucu bekliyorduk. Kazanmak için buradaydık. 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz." dedi.

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