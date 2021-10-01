01 Ekim 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

Celtic 0-4 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Leverkusen Celtic’i farklı geçti!
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 01.10.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan ikinci hafta maçlarıyla sürdü. Alman temsilcisi Bayer Leverkusen, İskoçya Ligi takımlarından Celtic'e konuk oldu. Leverkusen, mücadeleden Hincapie, Wirtz, Alario ve Adli'nin attığı gollerle 4-0 galip geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan ikinci hafta maçlarıyla devam etti.

Almanya Ligi takımlarından Bayer Leverkusen, İskoç ekibi Celtic'e konuğu oldu. Celtic Park'ta oynanan müsabakadan Leverkusen 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Leverkusen'in gollerini 25'de Hincapie, 35'te Wirtz, 58'de penaltıdan Alario ve 90+4'te Adli kaydetti.

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