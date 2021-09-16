16 Eylül 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Leicester City - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Leicester City - Napoli maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
AVRUPA LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.09.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City ile Napoli karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leicester City - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

LEICESTER CITY - NAPOLI MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, İtalya Serie A'nın köklü kulübü Napoli ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leicester City - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

LEICESTER CITY - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - Napoli maçı 16 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Lokomotiv Moskova - Marsilya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Lokomotiv Moskova - Marsilya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Olympiakos - Antwerp maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Olympiakos - Antwerp maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Sarri’den Fatih Terim sözleri! Onu takip ediyorum Sarri'den Fatih Terim sözleri! "Onu takip ediyorum"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör