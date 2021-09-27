27 Eylül 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Marsilya Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Marsilya-Galatasaray hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Marsilya Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.09.2021

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya'ya konuk olacak. Sarı-kırmızılılar Avrupa perdesini Lazio maçıyla açarken, mücadeleyi 1-0 kazanmıştı. Fransız temsilcisi ise Lokomotiv Moskova ile 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrılmıştı. Cimbom'da Sacha Boey takımla çalışmalara başlarken, teknik direktör Fatih Terim'in de Marsilya maçında nasıl bir kadroyla sahada olacağı merak ediliyor. Peki; Marsilya-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Marsilya Galatasaray Avrupa Ligi maçı hakkında tüm bilinmesi gerekenler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam edecek. İlk maçında Lazio'yu sahasında 1-0 mağlup eden temsilcimiz Galatasaray, 2. maçında Cengiz Ünder'li Marsilya'ya konuk olacak. İşte maç öncesi tüm bilinmesi gerekenler...

MARSILYA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında Marsilya ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. 30 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak dev maç, Exxen'de canlı yayınlanacak.

MARSILYA'NIN EN BÜYÜK KOZU PAYET VE CENGİZ ÜNDER!

Bu sezon transferde hızlı bir dönem geçiren Marsilya, A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızı Cengiz Ünder'i de kadrosuna katmıştı. Cengiz Ünder sergilediği performansla adeta parmak ısırttı. Tecrübeli golcü Dimitri Payet ile Cengiz Ünder, Fransız ekibinin en büyük kozlarından biri. Dimitri Payet'in sakatlığı bulunuyor. Marsilya, Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain'in ardından 14 puan ile 2. sırada yer alıyor. Cengiz Ünder, bu sezon çıktığı 7 resmi maçta 4 gole katkıda bulundu.

SACHA BOEY TAKIMLA ÇALIŞTI

Marsilya maçı öncesinde Galatasaray'a müjde gibi bir haber geldi. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey kontrollü bir şekilde çalışmalara başladı. Genç ismin yerine kadroda yer bulan Yedlin'in kötü performansı eleştiri oklarını da beraberinde getirmişti. Galatasaray'da ayrıca Barış Alper Yılmaz da bu maça yetiştirilmeye çalışılacak.

GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:

30 Eylül: (2. Hafta) Olympique Marsilya-Galatasaray

21 Ekim: (3. Hafta) Lokomotiv Moskova-Galatasaray

4 Kasım: (4. Hafta) Galatasaray-Lokomotiv Moskova

25 Kasım: (5. Hafta) Galatasaray-Olympique Marsilya

9 Aralık: (6. Hafta) Lazio-Galatasaray

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