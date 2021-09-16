UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe'nin de bulunduğu D grubunda Olympiakos ile Royal Antwerp karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Olympiakos - Royal Antwerp maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. Olympiakos ile Royal Antwerp, D grubu ilk hafta maçında kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin performansı da merak ediliyor. Peki, Olympiakos - Royal Antwerp maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

OLYMPIAKOS - ROYAL ANTWERP MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Royal Antwerp maçı 16 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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