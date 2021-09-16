16 Eylül 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Marsilya 1-1 Lokomotiv Moskova (MAÇ SONUCU-ÖZET) Cengiz'in golü galibiyete yetmedi

Cengiz’in golü galibiyete yetmedi!
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 16.09.2021

Galatasaray'ın yer aldığı E Grubu'nun diğer maçında milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya, milli futbolcumuzun 1 gol attığı karşılaşmada Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova ile Olimpik Marsilya karşı karşıya geldi. RZD Arena'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Marsilya'yı öne geçiren golü 59. dakikada penaltıdan Cengiz Ünder attı. Lokomotiv'de penaltı öncesi Nayair Tiknizyan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Lokomotiv Moskova adına skora eşitliği getiren golü 89. dakikada Tino Anjorin kaydetti.

Cengiz Ünder, bu golüyle birlikte Marsilya'daki 5. maçında 4. golünü atmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte iki takım da gruba 1'er puanı paylaştı.

Lokomotiv Moskova, bir sonraki maçında Lazio'ya konuk olacak. Marsilya ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.
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