UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları CANLI ANLATIM

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başladı. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 büyük organizasyonunda, önemli takımlar kozlarını paylaşıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde saat 22.00'de başlayan maçları haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçlarının sona ermesinin ardından gözler, UEFA'nın diğer büyük organizasyonları Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne çevrildi. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ülkemizi Fenerbahçe ve Galatasaray temsil ediyor. Öte yandan Konferans Ligi'nde ise bir temsilcimiz bulunmuyor.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde saat 22.00'de başlayan maçları haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 22.00 FİKSTÜRÜ ŞÖYLE

Monaco - Sturm Graz

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Olympiakos - Antwerp

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Rangers - Lyon

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PSV - Real Sociedad

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Brondby - Sparta Prag

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Leicester City - Napoli

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Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe

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UEFA KONFERANS LİGİ'NDE 22.00 FİKSTÜRÜ ŞÖYLE

Roma - CSKA Sofya

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Bodo/Glimt - Zorya

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Anorthosis - Partizan

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Jablonec - Cluj

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Randers - AZ

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