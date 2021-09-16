16 Eylül 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Lokomotiv Moskova - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Lokomotiv Moskova - Marsilya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 16.09.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Galatasaray'ın da bulunduğu E grubunda Lokomotiv Moskova ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lokomotiv Moskova - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. Lokomotiv Moskova ile Marsilya, D grubu ilk hafta maçında kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin performansı da merak ediliyor. Peki, Lokomotiv Moskova - Marsilya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

LOKOMOTIV MOSKOVA - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lokomotiv Moskova - Marsilya maçı 16 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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