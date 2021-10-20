20 Ekim 2021, Çarşamba

AVRUPA LİGİ

Galatasaray maçı öncesi Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol konuştu! "Fatih Terim'i tanıyoruz"

Markus Gisdol maç öncesi konuştu! Fatih Terim’i tanıyoruz
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 20.10.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, gruptaki 3. maçında Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Rus ekibinin teknik direktörü Markus Gisdol açıklamalarda bulundu. Gisdol, "Elbette rakibe çok iyi hazırlanıyoruz. Teknik direktör Fatih Terim'i tanıyoruz, onunla daha önce tanışmıştık. Terim, çok ünlü ve tanınmış bir teknik adam" dedi.

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol, "İyi bir ruh halindeyiz, bu maça iyi hazırlandık. Galatasaray'ın şu an lider durumda olduğunu biliyoruz, yarın liderle oynamamız gerekiyor. Bu karşılaşmanın öneminin farkındayız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3'üncü maçında Lokomotiv Moskova, yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Markus Gisdol ve futbolcu Guilherme açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın grupta lider olduğunu ve bu karşılaşmanın kendileri adına çok önemli olduğunu vurgulayan Gisdol, "Şu an bizim için en önemli beklentinin yaklaşan maç olduğunu biliyorsunuzdur. Bu özel bir karşılaşma. İyi bir ruh halindeyiz, bu maça iyi hazırlandık. Galatasaray'ın şu an lider durumda olduğunu biliyoruz, yarın liderle oynamamız gerekiyor. Bu karşılaşmanın öneminin farkındayız" diye konuştu.

"RAKİP BİZE BAŞARIYLA ÇÖZMEMİZ GEREKEN BULMACALAR VERECEK"

Galatasaray'ın çok iyi bir takım olduğunu ifade eden Alman teknik adam, "Elbette rakibe çok iyi hazırlanıyoruz. Teknik direktör Fatih Terim'i tanıyoruz, onunla daha önce tanışmıştık. Terim, çok ünlü ve tanınmış bir teknik adam. Takımın oyununda, imza stili açıkça belli oluyor. Galatasaray taktiksel olarak iyi eğitimli, disiplinli oynuyor, iyi futbol gösteriyor. Kontra ataklarda tehlikeli olan çok hızlı kanat oyuncuları var. Rakip bize, başarıyla çözmemiz gereken bazı bulmacalar verecek" şeklinde konuştu.

GUILHERME: KAZANMAK İÇİN KARARLIYIZ, HEDEFİMİZ BU

Galatasaray karşılaşmasında hedeflerinin 3 puan olduğunu vurgulayan Guilherme ise, "Zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Hocamızın da söylediği gibi bu maça iyi hazırlandık. Karşılaşmanın önemini biliyoruz. Eğer bir üst tura yükselmek istiyorsak bu karşılaşmadan puanlar almak durumundayız. Kazanmak için kararlıyız, hedefimiz bu" ifadelerini kullandı.

10 Ekim'de göreve gelen yeni teknik direktör Markus Gisdol ile ilgili olarak ise 35 yaşındaki oyuncu, "Bir şeylerin değiştiğini ya da değişmediğini söylemek için yeteri kadar zaman geçirmedik. Ama farklı bir antrenör. Taktiğe daha fazla önem veriyoruz. Koç, takıma oyun planını anlatmaya ve uygulatmaya çalışıyor" dedi.

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