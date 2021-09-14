14 Eylül 2021, Salı

AVRUPA LİGİ

Galatasaray Lazio maçı öncesi Maurizio Sarri: Zor bir maça çıkacağız

Sarri’den Galatasaray sözleri!
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 14.09.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, E Grubu ilk maçında Lazio'yu ağırlayacak. Mücadele öncesinde İtalyan temsilcisinin teknik direktörü Maurizio Sarri açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Galatasaray karşısında zor bir maça çıkacağız." dedi.

Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri, verdiği röportajda Galatasaray maçıyla ilgili konuştu.

Deneyimli teknik adam Milan maçını kaybettikleri için oldukça üzgün olduğunu belirterek, "Milan maçında neredeyse her şey yanlış gitti. Top bizde değilken hareketsiz kaldığımız için maç içinde acı çektik. Bu maçta tamamen farklı 11 olsa bence sonuç yine değişmezdi. Bu değerlendirmemiz gereken bir sorun. 1-2 oyuncu değişikliğiyle oyunu tersine çevirmeyi düşünmek hayalperestlik olur" diye konuştu.

Kendi takımını eleştirisinin ardından Sarri, Perşembe günü Galatasaray'a karşı oynayacakları maç öncesi sıkı bir idman programı yapacaklarını belirterek, "Galatasaray karşısında zor bir maça çıkacağız. Üst düzey, teknik kapasitesi yüksek bir takıma karşı oynayacağız. Yapacağımız en doğru şey sonuca ulaşmak için gerekli olan antrenmanları doğru uygulamak" ifadelerini kullandı.

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