Galatasaray Lazio maçı öncesi Maurizio Sarri: Zor bir maça çıkacağız
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, E Grubu ilk maçında Lazio'yu ağırlayacak. Mücadele öncesinde İtalyan temsilcisinin teknik direktörü Maurizio Sarri açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Galatasaray karşısında zor bir maça çıkacağız." dedi.
Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri, verdiği röportajda Galatasaray maçıyla ilgili konuştu.
Deneyimli teknik adam Milan maçını kaybettikleri için oldukça üzgün olduğunu belirterek, "Milan maçında neredeyse her şey yanlış gitti. Top bizde değilken hareketsiz kaldığımız için maç içinde acı çektik. Bu maçta tamamen farklı 11 olsa bence sonuç yine değişmezdi. Bu değerlendirmemiz gereken bir sorun. 1-2 oyuncu değişikliğiyle oyunu tersine çevirmeyi düşünmek hayalperestlik olur" diye konuştu.
Kendi takımını eleştirisinin ardından Sarri, Perşembe günü Galatasaray'a karşı oynayacakları maç öncesi sıkı bir idman programı yapacaklarını belirterek, "Galatasaray karşısında zor bir maça çıkacağız. Üst düzey, teknik kapasitesi yüksek bir takıma karşı oynayacağız. Yapacağımız en doğru şey sonuca ulaşmak için gerekli olan antrenmanları doğru uygulamak" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası